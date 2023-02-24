الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب إنتر ميامي: أحلم بالتعاقد مع ميسي وسيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم الأمريكية

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أكد الإنجليزي فيل نيفيل، المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي، أنه يحلم بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف المقبل، وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود اهتمام من نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي يملكه أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، بضم ميسي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال نيفيل في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية:" لن أنكر ذلك، أحلم بالتعاقد مع ميسي، نريد جذب أفضل اللاعبين في العالم إلى هذا النادي، ميسي وبوسكيتس هما الأكثر تميزًا في السنوات الأخيرة، إنهما لاعبان رائعان سيظلان يجلبان الكثير لهذه المنظمة. كانا مغيرين لقواعد اللعبة “

وعن احتمالية تعاقد إنتر ميامي مع ميسي، قال: "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون أكبر توقيع على الإطلاق في الرياضة الأمريكية".

ويلعب ليونيل ميسي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ صيف عام 2021 بعد رحيله عن برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي، وعدم قدرة الأخير على التجديد بسبب أزمة سقف رواتب الفريق.

-  ميسي رفض العرض الأخير من إدارة باريس لتمديد عقد

وقالت صحيفة ليكيب، الاثنين، أن ميسي رفض العرض الأخير من إدارة باريس لتمديد عقده وأن اللاعب سيقرر مستقبله الصيف المقبل.

وسجل ليونيل ميسي هدفا في الوقت القاتل ليقود فريقه باريس سان جيرمان؛ للفوز على ضيفه ليل 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبدأ ليونيل ميسي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نيو أولد بويز الأرجنتيني ثم انتقل لشباب برشلونة، وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2005.

ولعب ميسي 778 مباراة بقميص فريق برشلونة وسجل 672 هدفًا وصنع 303 لزملائه، من أصل 585 مباراة لعبها للفريق الكتالوني وفريق الرديف بالنادي وباريس سان جيرمان، وسجل 704 أهداف وصنع 333.

ليونيل ميسي لعب 172 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين، وسجل 98 هدفًا وصنع 55، وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا، وكأس العالم.

كما حقق ميسي لقب الدوري الإسباني 10 مرات، والكأس 7 مرات والسوبر المحلي 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.
 

فيل نيفيل إنتر ميامي ليونيل ميسى ميسى باريس سان جيرمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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