وكيل تعليم الجيزة يجري متابعات ميدانية في أول يوم بالفصل الدراسي الثاني

تفقد اليوم، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدرستي النصر الابتدائية والعجوزة الرسمية لغات، التابعتين لإدارة العجوزة التعليمية، وذلك في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 وكان في استقباله حنان موسى مدير عام الإدارة.

وهنأ وكيل تعليم الجيزة الطلاب والمعلمين بالفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وتابع سلومة سير العملية التعليمية داخل فصول المدرستين، واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

كما شدد على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس ونبه على مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتنبيه على الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع (الإلكتروني للشهادة الإعدادية)، والنقل بالمدارس في لوحة الإعلان بالمدرسة وبمكان واضح.

الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب

وأكد وكيل تعليم الجيزة علي الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني من أول يوم دراسي ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء في حالة حدوث كوارث أو زلازل ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.



أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية

وأكد علي أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا علي سلامة وصحة الطلاب وأشار سيادته بضرورة الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية.

كذلك اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية والمتابعة اليومية للغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

كما شدد على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة من خلال الاهتمام بالأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية.



وكيل تعليم الجيزة خلال جولته اليوم

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته اليوم

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته اليوم

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته اليوم

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته اليوم