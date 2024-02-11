الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة للمركز التكنولوجي لمجمع الأحياء

الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته

زار الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة بزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء والذي يتضمن أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والشرابية ويرافقه رئيس حي روض الفرج والأجهزة المعاونة.

وتابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين في المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم.

وشدد نائب المحافظ، على موظفي الخدمة بضرورة الإسراع في الانتهاء من فحص الطلبات طبقًا للوائح والقوانين مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال جولته
المركز التكنولوجي مجمع الأحياء شمال العاصمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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