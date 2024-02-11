وكيل "القاهرة التعليمية" تتابع انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

تابعت زينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بالقاهرة، انتظام الدراسة في اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني بمدرستيّ المرج الرسمية لغات ومدرسة براعم المستقبل الإبتدائية.

وكان في استقبالها أماني خليفة، وكيل الإدارة ومديري المدارس، وتابعت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية انتظام اليوم الدراسي بالمدرسة ومتابعة تسليم الكتب.

وكان وجه أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بانتطام العملية التعليمية من خلال المتابعة المستمرة بالمدارس وتخصيص الإذاعة المدرسية عن دور رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد وتخصيص الحصة الأولى للحديث عن دور رجال الشرطة والدور البناء الذى تقوم به وزارة الداخلية للحفاظ على أمن وأستقرار البلاد وضرورة تحدث المعلمين مع الطلبة عن دور تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الإنتماء والولاء للوطن، ليصبح الطلاب جيلًا واعيًا فخورًا بوطنه متمنيًا الأمن والأمان لبلده الحبيبة.

الالتزام بالخطة الزمنية لمناهح الدراسة

وطالب وكيل تعليم القاهرة بأهمية الألتزام بالخطة الزمنية لمناهح الدراسة وتوجيه وتشحيع الطلاب على متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الالكتروتية التي يشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد موسى، أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كل الوسائل لإنجاحها ومتابعة أنتطام العملية التعليمية من خلال حضور الطلاب والتأكيد من تسليم الكتب المدرسية وتكثيف المتابعات والتأكيد على تحقيق الآنضباط المدرسى من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديري عموم الإدارات التعليمية، ووكيل الإدارة، إدارة المتابعة.

وأشار مدير المديرية، إلى التأكيد من وصول الكتب الدراسية لكل المراحل التعليمية بحميع المدارس وضرورة الانتهاء من تسليمها للطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

كما أكد موسى على توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومى وضرورة التنبيه على الطلاب بمتابعة القنوات التعليمية وحصص البث المباشر التى يقدمها أفضل المعلمين بالإضافة إلى الاستفادة من المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وآكد مدير المديرية على أهمية طابور الصباح وتحية العلم وذلك لغرس قيم الولاء والإنتماء للوطن لدى الطلاب ومتابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس وتنفيذ جميع المسابقات الوزارية، حيث تعتبر وسيلة مهمة من الوسائل التربوية المألوفة فى خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدد على الاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفى الأدوار بالمكان المخصص له تجنبًا لحدوث الحوادث بين الطلبة.

وكيل شئون الإدارات التعليمية بالقاهرة خلال متابعتها

وكيل شئون الإدارات التعليمية بالقاهرة خلال متابعتها

وكيل شئون الإدارات التعليمية بالقاهرة خلال متابعتها

وكيل شئون الإدارات التعليمية بالقاهرة خلال متابعتها