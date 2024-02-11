ملف انجاز المعلم 2024.. شروط منح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

يبحث الكثير من المعلمين والموجهين والعاملين في مجال التعليم عن رابط للاستعلام عن ملف انجاز المعلم 2024، حيث تُتيح الأكاديمية المهنية للمعلمين الفرصة للقيام بذلك عبر الإنترنت، وذلك للتسهيل عليهم في إعداد ملف انجاز المعلم 2024 ضمن جهود الدولة لتوفير وسيلة رقمية لتقديم ومتابعة عمليات الترقية وفقًا للأدوار والمسؤوليات المعينة.

ملف انجاز المعلم 2024

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين قد أعلنت عن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى الوظائف العليا، وفقًا للقانون رقم 156 لسنة 2007، حيث تشمل هذه الوظائف المعلمين، والمديرين، والموجهين، ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية، تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى تبني آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، واستخدام نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي إلكترونيًا، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي.

شروط منح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

يحق للمعلم الحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى الوظائف العليا إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من إجمالي نقاط البنود.

يتم ميكنة ورقمنة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا عبر موقع بيانات كادر المعلم وفقًا للأدوار والمسئوليات المحددة.

يتحمل المعلم مسؤولية إستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا من خلال الدخول على صفحته عبر الموقع.

بعد الانتهاء والمراجعةمن ملف انجاز المعلم 2024 ، يقوم المعلم بالضغط على أيقونة "حفظ وتسجيل".

، يقوم المعلم بالضغط على أيقونة "حفظ وتسجيل". يتحمل المعلم كافة الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك.

يتابع المعلم تنفيذ التقييمات إلكترونيًا من خلال متابعة صفحته باستمرار.

يُتاح له رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به إلكترونيًا عبر صفحته على رابط الموقع المشار إليه.

يكون مدير المدرسة مسؤولًا بشكل كامل عن متابعة تنفيذ مسؤولياته الإلكترونية.

يُطلب من مدير المديرية تقديم تقرير يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا للمرشحين في مدارسه إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة.

تُعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة أو من يحل محلهما من غير المرشحين للترقي وعضو قانوني لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا.

يُخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم.

يكون مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسؤولًا بشكل كامل عن تيسير دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا على الموقع وتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيًا.

يقوم مدير المديرية بمراقبة ومتابعة الإدارات الواقعة في نطاق المديرية للتأكد من إنهاء استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا قبل غلق الموقع وفقًا للمواعيد المحددة.

يُرسل مدير المديرية تقريرًا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا في نطاق المديرية إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تُيسر ملفات الترقي للمعلمين في مدارس محافظات انتدابهم، شريطة أن يتم تدريج أسمائهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية بعد استيفاء كافة المتطلبات في كشوف محافظاتهم الأصلية.

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