الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طرح مناقصتين لتنفيذ وتشغيل محطات القوى الكهربائية بـ6 أكتوبر

القوى الكهربائية
القوى الكهربائية

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن طرح وإسناد مناقصتين أمام شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وذلك في أعمال صيانة وتشغيل محطات القوي الكهربائية والخطوط والمحولات، حيث تتضمن المناقصة الأولى تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والأمين لتنفيذ شبكات الإنارة لأعمدة منطقة الهاي ماست للطرق بالمدينة، والتي تم استلامها ابتدائي جزئي أو كلي وكذا شبكة إنارة الكباري. 

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقد أعمال التطوير بالمناطق السكنية والطرق بالمدينة

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن المناقصة الثانية تنص على تنفيذ أعمال إصلاح موتور اللودر دوسان رقم "1017/د طراز M250V  موديل 2011 "ش" 4426 "م" 102491 لصالح جهاز المدينة للشركات المتخصصة. 

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم الحصول على كراسة والشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيهًا للمناقصة الأولى، بينما يتم سداد مبلغ 299 جنيهًا قيمة كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمناقة الثانية، لافتًا إلى أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حده. 

وتابع مسئولي جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 133000 ألف جنيه للمناقصة الأولى، بينما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 100000 ألف جنية للمناقصة الثانية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حده.

واستكمل رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن جلسة فتح المظاريف الفنية ستُعقد الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل، والمناقصة الثانية يوم الاثنين يوم الموافق 11 مارس 2024، موضحًا أن فئة التصنيف لشركات المقاولات المناسبة لتنفيذ المشروع للمناقصة الأولى الفئة الثانية للشركات المتخصصة في أعمال صيانة وتشغيل محطات القوى الكهربائية والخطوط والمحولات.

وأردف أن سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، كما تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. 

6 أكتوبر مناقصتان تشغيل محطات القوي الكهربائية

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