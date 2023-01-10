الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مساعد وزير الإسكان يتفقد مشروعات الإسكان القومية بـ 6 أكتوبر

وفد الاسكان
وفد الاسكان

تفقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم  مساعد وزير الإسكان للشئون  الفنية، الأعمال الجاري تنفيذها لدفع معدلات التنفيذ بموقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان فوق المتوسط بمنطقة  "الفاصل السكني الصناعي" بمدينة 6 أكتوبر. 

ويقع المشروع  بالفاصل السكنى الصناعى وكان في استقباله  المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس  سيد حسن  نائب رئيس الجهاز  لتنفيذ الإسكان  ومعاوني رئيس الجهاز. 

وأكد المهندس عادل النجار، أن المشروع يقع على مساحة إجمالية ٧٠ فدانا ويشمل عدد ٨٥  عمارة بإجمالي عدد ٢٠٤٠ وحدة سكنية وبلغت نسبة إنجاز تنفيذ  المرافق ٧٠% ونسبة  تنفيذ  العمارات ٧٢% ، وبمساحات مختلفة بالإضافة إلى جميع الخدمات وتم اختيار موقع  مميز للمشروع  يطل على الطريق  الدائري الأوسطى  والطريق  الشمالي أمام  عمارات الإسكان المميز ٢٠٠٠ قطعة  وبجوار  العديد من المشروعات السكنية  المتميزة بالمدينة. 

 

 


 

 

 


 

اهم المشروعات القومية ٦ أكتوبر الجارى تنفيذها الدكتور عبد الخالق إبراهيم المبادرة الرئاسية المهندس عادل النجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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