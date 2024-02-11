الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الرياضة بمطروح: مواصلة تدريبات لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى للجودو

تدريبات لاعبى المشروع
تدريبات لاعبى المشروع القومى للموهبة

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن مديرية الشباب والرياضة متمثلة في ادارة الرياضة، تواصل تنفيذ تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى "لعبة الجودو"، والذى تقام فاعلياته بمركز شباب مطروح، وذلك أيام السبت والاثنين والاربعاء والجمعة من كل أسبوع، من ٤ مساء وحتى ٦ مساء.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن ذلك جاء تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور محمد الكردى  رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضى، والدكتور  تامر عبد العظيم مدير عام الادارة العامة للموهبة والبطل الاوليمبى  بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠. 

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في بيان اعلامي سابق له، إن مجموعة من النشء والشباب من خريجى برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية، دشنوا مبادرة لخدمة مجتمعهم المحيط، بعنوان "مجتمع بلا عنف"، من خلال ندوات وورش عمل تفاعلية للتوعية بأخطار العنف بكافة اشكاله، تحدثوا فيها عن أسباب العنف وأشكاله وانواعه وكيفية التخلص منه.

  _ السفير الأخضر

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أنه تم التعاون والتشبيك مع مبادرة "السفير الأخضر" من خلال زراعة النباتات بمياه التكييفات وفلاتر المياه، مع عمل حملات وندوات توعوية بضرورة الحد من استهلاك المياه، وكيفية الاستخدام الأمثل لكل نقطة ماء، مشيرا إلى استهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين  شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك"، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل  العمرية المستهدفة من النشء والشباب.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح ادارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لعبة الجودو مطروح

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