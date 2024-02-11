زيلينسكى يعين نائبين لقائد الجيش الجديد سيرسكى

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نائبين للقائد العام الجديد للجيش أوليكسندر سيرسكي، متجاوزا عدة جنرالات كبار، للتركيز بشكل أكبر على الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية في إعادة تنظيم مستمرة لقيادة الجيش.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور: "النائبان للقائد العام للقوات المسلحة (أوليكسندر) سيرسكي هما الكولونيل فاديم سوخاريفسكي، وسيكون مجاله الأنظمة ذاتية التشغيل وتطوير استخدام الطائرات المسيرة لجنودنا، والكولونيل أندريه ليبيديكو، وسيكون مجاله الابتكارات والمكون التكنولوجي للجيش والأنظمة القتالية".

وبرر زيلينسكي التعيينات بالحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة في الجيش، لتقليص الخسائر على الجبهة.