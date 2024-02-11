أجندة الدستور الثقافية اليوم الأحد 11-2-2024

يحتشد اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية اليوم

ففي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، والتابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، أمسية ثقافية تحت عنوان “مصر والتنمية في إفريقيا”، والتي يشارك فيها بالحديث والنقاش دكتورة غادة فؤاد، الباحثة بالمركز الإفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وفي نفس التوقيت ــ الخامسة مساء ــ تحتضن مؤسسة جاليري ضي بمقرها الكائن في 42 شارع حسن عاصم من شارع البرازيل بالزمالك بجوار محطة المترو. أولي فعاليات صالون دكتور شاكر عبد الحميد، والتي تعقد تحت عنوان “الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي”، بمشاركة وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني.

ويستهل اللقاء بورفع الستار عن تمثال نصفي للدكتور شاكر عبد الحميد، ثم تبدأ الندوة التي يشارك فيها بالحوار والنقاش أربعة من أهم المختصين بالصناعات الإبداعية والاقتصاد الثقافي في مصر. وهم د. عماد أبو غازي، د. زين عبد الهادي د. وليد الخشاب. د. محمد عبد الدايم، ويدير الأمسية الناقد دكتور سيد ضيف الله.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وضمن خريطة فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه الإبداعية المتعددة، ففي السابعة مساء، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، حفل موسيقي غنائي والذي تحييه فرقة “سمعنا طبلتك وغنوتك”، بقيادة الفنان وائل كرم.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الرابعة مساء بمكتبة مصر العامة بالدقي، أمسية لمناقشة وتوقيع رواية “جذر البطاطا”، للكاتب نشأت يونس، ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل كل من الكتاب: د. أحمد فؤاد، والشاعر عمر شهريار، ود. إنجي الحسيني، والكاتب الروائي سامح الجباس، وتدير الأمسية الكاتبة إيمان عنان.

نويرة تتغنى بألحان فريد الأطرش بالجمهورية

كما تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خطة الاحتفاء برموز الكلمة والنغم حيث خصصت دار الأوبرا، حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء، على مسرح الجمهورية لأعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش، في برنامج مميز يضم نخبة من مؤلفاته الشهيرة منها: “قلبي ومفتاحه، مش كفاية، منحرمش العمر منك، روحي وروحك وغيرها”، يؤديها داليا عبد الوهاب، رحاب مطاوع، محمد عبد الحميد، حسام حسنى، مصطفى النجدى، محمد حسن، وليد حيدر.

أنشطة الأعلى للثقافة

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، ينظم المجلس الأعلى للثقافة، عددا من الأمسيات، ففي السادسة مساء، تستقبل قاعة المجلس، بمقره الكائن بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان “الذكاء الاصطناعي والترجمة”، يدير الندوة د. حسين محمود، أستاذ الأدب واللغة الإيطالية. ويتحدث فيها كل من الدكاترة: سيد رشاد، أستاذ مساعد بكليه الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة - مصطفي رياض، أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة عين شمس. محمد عزام، استشاري التحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تعقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة أيضا، أمسية شعرية، يديرها الشاعر إيهاب البشبيشي، ويشارك فيها كل من الشعراء: أحمد الأقطش، أحمد إمام، أحمد حافظ، أحمد عبد الغني، محمد الشهاوي، محمد أبو العزايم، محمد عرب صالح، محمد فرغلي، روح محمد، نادية البسيوني، ورنا عبد السلام.

هذا وتبث الأمسيتين أونلاين عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالفيسبوك واليوتيوب.

أمسيات سينمائية

وفي أجندة الدستور الثقافية، عدة عروض سينمائية، حيث تحتضن قاعة الأوديـتوريوم بمكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء، عرض للفيلم الروائي الطويل “فرانكشتاين”، وذلك ضمن عروض نادي سينما الأحد، الفيلم من إنتاج عام 1931 وتبلغ مدة عرضه 70 دقيقة، ومن إخراج جيمس ويل.

وفي السادسة مساء، يعرض بنادي أدب آفاق اشتراكية، الفيلم الايرلندي "عائشة"، إنتاج عام 2022 والحائز على خمس جوائز دولية، منها جائزة أحسن فيلم وأحسن إخراج وأحسن مونتاج، ويحكي الفيلم قصة لجوء فتاة أفريقية الي أيرلندا وما واجهته من تحديات.

ويعقب عرض الفيلَم نقاش مفتوح وذلك بمقر نادي أدب آفاق اشتراكية والكائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز متفرع من شارع صبري أبو علم بجوار محطة مترو محمد نجيب.

كما يفتتح في السادسة مساء، بجاليري قرطبة بالزمالك، معرض جماعي بعنوان “سيريالي”، للفنانين: أحمد صابر ــ تصوير، خالد حامد ــ نحت، ياسر رستم ــ تصوير. ويستمر المعرض حتي 28 فبراير الجاري.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في السادسة مساء، ندوة بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية.. خمس سنوات من التضامن الإنساني".

ويتحدث فى الندوة كل من: دكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، دكتور سامح فوزي الكاتب والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الاسكندرية، دكتور عمرو عبد المنعم باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي، يوسف عروج مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط للتنمية.