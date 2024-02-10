ثورة مسرح «برتولد بريخت» الملحمية وكيف جعل المتلقي فاعلا واعيا؟

في ذكري ميلاده..

عندما سذكر اسم برتولد بريخت، والمولود في مثل هذا اليوم من العام 1898، دائما ما يستحضر علي الفور المسرح الملحمي البريختي، أو كما يطلق عليه أيضا المسرح التغريبي أو السردي.

أوجد برتولد بريخت ثورة من خلال مسرحه في الدراما وانقلبت كل المفاهيم المسرحية التقليدية رأسا علي عقب. بدلا من أن يجلس المشاهد في صالة المسرح بين مقاعد الجمهور مندمجا في العمل المسرحي بحيث يتلقي القصة أو العمل المسرحي، أصبح هذا المتلقي والمشاهد في المسرح الملحي عند برتولد بريخت، شريكا للمؤلف والمخرج والممثل. مشاركا معهم بتفكيره وحسه النقدي فيما يقدمون من عمل فني.

كان برتولد بريخت يري أن المسرح التقليدي لم يعد يصلح للعصر الحديث، وهو العصر الذي عاش فيه بريخت، عصر الحروب والثورات، عصر العلم والعقل والتجريب، وعصر إنقلاب القيم والمفاهيم. إذن مسرح برتولد بريخت الملحمي هو مسرح حي يتفاعل فيه المشاهد مع الفكرة والآراء والأحداث في العمل المسرحي، تفاعلا نقديا واعيا بحيث يحفز لديه الرغبة في التغيير علي أرض الواقع.

كان برتولد بريخت، يعتقد أن مهمة العمل المسرحي هي مساعدة المتلقي علي التفكير بوعي ومن ثم النقد كخطوة أولي نحو اتخاذ قرار التغيير. ولنقل أن بريخت رأي أن مهمة المسرح أيضا ليس الاكتفاء فقط بتفسير الواقع وعرضه علي خشبة المسرح كما هو. بل كان يري أن مهمة المسرح هي الدفع نحو تغيير هذا الواقع.

وهكذا أصبح المسرح الملحمي مع برتولد بريخت، أشبه بالمسرح التعليمي التنويري، أصبح مسرح يستفز العقل والوعي والنقد، وهذا كما يري بريخت هو الأمر الطبيعي في ظل عصر يموج بالاضطرابات والصراعات والتناقضات والحروب وبالمشكلات الاجتماعية والدينية والسياسية، فكل هذه القضايا أصبحت مع بريخت مواضيع للمسرح، وأصبح المسرح مجالا للفلسفة التي يجب أن تغير العالم والمجتمع ولا تكتفي فقط بمجرد وصفه أو تفسيره.

سمات مسرح برتولد بريخت الملحمي

في المسرح الأرسطي التقليدي، تنتهي لذته الحسية مع انتهاء العرض المسرحي، بينما أراد برتولد بريخت أن يجعل من المسرح أداة للتعليم والتوعية والتنوير والتغيير ولو من خلال التسلية والترفيه، وهذا الأمر الذي أراده بريخت يتم من خلال جعل المشاهد/ المتلقي يقف بالتفكير عند كل مشهد وكل موقف، ليفكر به وينقده ومن ثم يسعي للتفكير في إيجاد بدائل. وهكذا فالمتعة في مسرح برتولد بريخت الملحمي، هي متعة عقلية ذهنية لا تنتهي بانتهاء العرض، بل أن مفعول هذه المتعة يمتد من خلال المقارنات والأفكار التي تدور في ذهن المتلقي إلي ما بعد انتهاء العرض المسرحي من أجل أن تتفاعل هذه الأسئلة والأفكار التي تدور في ذهن المشاهد مع ما يجري علي أرض الواقع.

مسرح برتولد بريخت الملحمي علي النقيض من المسرح التقليدي، يحاول أن يبتعد عن التأثيرات الدرامية وعن وسائل التشويق وعن أساليب الإيجاء والإيهام والإثارة، وهي الأساليب التي تجعل المتلقي يندمج مع العرض المسرحي فينسي عالمه الحقيقي. وعلي العكس تماما يسعي المسرح الملحمي إلي إبقاء المشاهد يقظا، وإيقاظ اهتمام المشاهد بالأفكار المطروحة وبالآراء وبالمواقف ومغزاها، لا أن يكون المشاهد فقط متطلعا إلي مجري الأحداث مترقبا لنهاية القصة. بالتالي يدعو المسرح الملحمي المشاهد إلي مراقبة كل ما يدور أمامه بعين الفاحص المدقق كما لو كان يتابع تجربة ما.