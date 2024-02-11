الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة بهى الدين تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قرار نقابة المحامين بمنع المحاميات من العمل

أميرة بهى الدين
أميرة بهى الدين

قالت الكاتبة والإعلامية والمحامية، أميرة بهي الدين، إنها بعد صدور قرار من نقابة المحامين بالتسعينيات حول عدم ممارسة المحاميات لعملهن إلا بوجود محرم، كتبت بيانًا وجمعت عليه توقيع المحاميات.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها أكدت أن بيان نقابة المحامين هو خطوة لمنع المحاميات من العمل قبل الانتخابات ونشر البيان في الأخبار والجرائد، مؤكدة أن الفكرة كانت فيها استهزاء شديد بالمرأة.

وتابعت، أنها وقفت على الكراسي وكانت تندد بالبيان ووقتها قال لها أحد أعضاء تيار الإخوان تعليقًا على بيانها إن هذا البيان لقيط، فقالت له إصعد على الكرسي وقل ذلك ولكنه غادر ولم يتحدث.

وأشارت إلى أنه يوم نجاح مجلس النقابة بالكامل جلسوا على سور النقابة وقالوا "إننا كثير جدًا ولكن لماذا لا نحمي نقابتنا، فنحن كثرة مبعثرة والتيار الإخواني هم  قلة منظمة".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أميرة بهي الدين ممارسة المحاميات الإخوان المحاميات العمل استهزاء شديد بالمرأة

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