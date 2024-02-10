الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالظاهر السقا يكشف سبب فشل انتقال "عبدالقادر" لسيفاس التركي

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

أكد عبدالظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق أن مسئولي نادي سيفاس التركي استفسروا منه عن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي وأنه أشاد بشخصيته وقدراته وأنه مكسب كبير للفريق.

وأوضح في مداخلة مع برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أكدت للمدير الفني لفريق سيفاس أن عبدالقادر يلعب لنادي كبير بحجم الأهلي وهو ما يجعله يملك مقومات كبيرة وقدرة على مواجهة الضغوط.

وأضاف: خلال اخر اتصال جمعني مع مسؤولي النادي التركي أكدوا لي أنه تم تأجيل الصفقة الى الصيف المقبل.

وأشار السقا، إلى أن اسمه ترشح بالفعل للعمل بالجهاز الفني للمنتخب الوطني قبل اسناد المهمة الى حسام حسن، وأنه رحب بذلك مؤكدا أنه يتشرف بأي منصب يخدم خلاله البلد، متمنيًا التوفيق الجهاز الفني وأن يحقق الأهداف التي يسعى لها.

اقرأ أيضا.. تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

عبدالظاهر السقا أحمد عبد القادر سيفاس سبور التركي الاهلى فشل انتقال عبدالقادر

مواد متعلقة

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلى

الأهلي يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض الوكرة لضم أحمد عبد القادر

الأكثر قراءة

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

"علاقة فاضحة".. فتاة تمزق بطنها للتخلص من حملها سفاحا بالوادى الجديد.. ما القصة؟

مصدر يكشف تحقيقات النيابة الكاملة في بلاغ ريهام سعيد ضد طبيب لبناني

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

نبيل فهمى: أى عمل عسكرى إسرائيلى بجنوب غزة سيؤثرعلى العلاقات مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح