الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

توفى مساء اليوم الجمعة، والد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحرص عدد من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد ومكان جنازة والد أحمد نبيل كوكا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجزائر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير الجاري لخوض مباراة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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