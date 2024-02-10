مشعل برشم حارس قطر عن جائزة أفضل حارس بأمم آسيا 2023: «مجهود الجميع»

أبدى مشعل برشم، حارس مرمى منتخب قطر، سعادته بتتويج فريقه بكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023 للمرة الثانية على التوالي.



واحتفظ المنتخب القطري باللقب القاري المرموق عقب فوزه الكبير 3 / 1 على منتخب الأردن، اليوم السبت، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها الملاعب القطرية.



وحصل برشم على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بفضل تصدياته، التي قادت المنتخب (العنابي) لاعتلاء منصة التتويج في النهاية.



وقال الحارس القطري في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، الذي جرى بملعب (لوسيل) المونديالي "الجائزة نتائج مجهود اللاعبين والطاقم الفني والإداري والجماهير.. أبارك لأمير قطر والشعب والجماهير على إنجاز التتويج بلقب أمم آسيا".



أكد برشم "بذلنا الكثير من الجهد وضحينا كثيرا في الفترة الماضية، ونحمد الله على تتويج هذا العمل بالنجاح في النهاية".



أوضح برشم "منتخب الأردن فريق محترم للغاية طوال البطولة، لكننا تمكنا من التتويج باللقب على حسابه".

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