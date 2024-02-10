الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني أصبح استراتيجية دولة ويجعلنا على أرضية واحدة للمشاركة

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني أصبح استراتيجية دولة، مشيرًا إلى أن عملية المشاركة التي تتم فيه تجمع الشعب والمتخصصين لوضع رؤى موحدة عن الاقتصاد.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجزء الثاني من الحوار يتبلور من خلال المرحلة الأولى والتي نتج عنها أول انتخابات بهذا الوعي والزخم فيها وهذا دليل على نجاح المرحلة الأولى وترسيخ مبدأ الحوار يجعلنا على أرضية واحدة من المشاركة، مشيرًا إلى أن الجزء الذي نحتاج التركيز عليه بالمرحلة الثانية كما نوه الرئيس يتعلق بالجانب الاقتصادي وهو مهم لأنه يتعلق بـ 115 مليون مواطن مصري.

الوضع الاقتصادي يحتاج استراتيجة واضحة

وأكد أن الوضع الاقتصادي يحتاج استراتيجة واضحة وكلنا نتفق عليها ونناقشها حتى يدلي الجميع برأيه ولو أن هناك رؤى معينة قابلة للتنفيذ يجب على الجميع المشاركة فيها، مشيرًا إلى أن الرؤيا التي قدمتها الحكومة تحتاج المناقشة والتقويم والخروج بآليات محددة للتنفيذ لأن الملف الاقتصادي لا يحتمل التأجيل وترفع مخرجاته للرئيس لإقرارها.