الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطنى يشكر الرئيس السيسى ويثمن قراراته الاجتماعية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار يشكر رئيس الجمهورية، ويثمن عاليا قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي وصفها الرئيس بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة. 

واعتبر مجلس الأمناء هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية الحالية، والذي دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل.

وانضم مجلس الأمناء بصورة كاملة إلى مطلب عموم المصريين، بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال بها، حتى لا تفقد تلك الحزمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسي الذي قصده الرئيس من ورائها، وهو دعم المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة.

مجلس أمناء الحوار الوطني الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الظروف الراهنة مجلس الأمناء

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