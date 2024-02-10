المستقلين الجدد: الحوار الوطنى بمرحلته الثانية هو تجديد الثقة من الرئيس السيسى

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن ما يميز الحوار الوطني في المرحلة الثانية هو تجديد من الثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه سيكون أشمل لما تمت مناقشته بالمرحلة الأولى من الحوار.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه سيطرح بالحوار وثيقة الحكومة واستراتيجيات الاقتصاد المصري مطروحة للجميع، وكل من يريد المشاركة برأي أو تنفيذ أو رؤية فمجلس الأمناء أعطى فرصة لتلقي الأفكار حول القضايا الاقتصادية، مؤكدًا أنها فرصة جيدة للاشتراك ووضع آليات ومراحل تنفيذ محددة وفي فترات زمنية محددة لترفع إلى الرئيس.

وأكد أن ما تمت مناقشته معظم القضايا الهامة التي تشمل المواطن منها التضخم وارتفاع الأسعار والأمن الغذائي والنهوض بالصناعة والسياحة لم يتم وضع تشريعات لما تم التوصل إليه.

الحوار الوطني ليس جهة تشريعية

وتابع أن الحوار الوطني ليس جهة تشريعية، ولكنه مشاركة فاعلية لصناعة المستقبل والوصول لحلول أفضل، وإذا كانت هناك رؤى تضيف لوثيقة الحكومة فالكرة في ملعب الجميع للمشاركة بفاعلية.