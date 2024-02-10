ارتقاء 5 مواطنين فى قصف الاحتلال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا ومركبة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومنزلين غرب وجنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال مركبة شرطة في حي البرازيل بمدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب نحو 6 آخرين في قصف استهدف منزلا في حي الزيتون غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح.

وحسب المصادر طبية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 117 شهيدا، و152 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 28.064 شهيد و67.611 جريح، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

"الرئاسة الفلسطينية" تُحمّل واشنطن مسئولية أفعال الاحتلال فى غزة

وسبق، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين، لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسئولية.

وأضاف "أبوردينة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن المطلوب من الإدارة الأمريكية، هو إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حصل اليوم في مدينة رفح، وذهب ضحيتها 25 شهيدا وعشرات الجرحى، والتي ستدفع الأمور إلى حافة الهاوية.