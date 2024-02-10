السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية ينظم ملتقى توظيف للشباب

حزب حُماة الوطن
حزب "حُماة الوطن"

نظَّم حزب "حُماة الوطن" في الإسكندرية، ملتقى لتوظيف الشباب، الذي شهد توافد العشرات من الباحثين عن العمل على مقر أمانة رمل ثان بشرق المحافظة، للتقديم على فرص التوظيف التي أعلن عنها الحزب لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة في إحدى الشركات المتخصصة بالعمل المصرفي وتغذية ماكينات الصرف الآلي. 

وأكد محمد مجاهد، أمين عام الحزب بالإسكندرية، إيمان الحزب بالشباب لكونهم يمثلون ٦٠%؜ من المجتمع، لذا؛ فإن توظيف الشباب في المحافظة وتوفير فرص عمل لهم يأتي على رأس أولويات الحزب من أجل معاونة مؤسسات الدولة في تحسين مستوى دخل الأسر من أهالينا، وذلك في ظل توسع شركات القطاع الخاص بالمحافظة نتيجة لتهيئة مناخ الاستثمار وإقامة العديد من المشروعات التنموية التي وفرت الآلاف من فرص العمل في مختلف المجالات والتخصصات.

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وقال حازم الريان، أمين أمانة رمل ثان، إن الشباب الذين تقدموا للوظائف قاموا بملء استمارات التوظيف، وخضعوا للمقابلة الشخصية مع مسئول الشركة بمقر الحزب في منطقة رمل ثان.

وأضاف الريان أن الشباب الذي تم قبولهم سيتم بدء عملهم عقب إتمامهم مسوغات التعيين بمقر الشركة بعد خضوعهم للكشف الطبي وإنهاء إجراءات التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص عمل أخرى خلال الأيام المقبلة. 

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حضر ملتقى توظيف الشباب ممثلون عن أمانة الإعلام بالمحافظة، ولفيف من قيادات أمانة رمل ثان، منهم المستشار أحمد أبوالمجد مساعد أمين أمانة رمل ثان، ويحيى مطر أمين العضوية، وكريم شوقي أمين المجالس النيابية، وسمية خليل أمين التخطيط والمتابعة، وسامية مصطفى أمين الأنشطة السياحية، وعزمي سعيد أمين الإعلام، وسلامة مساعد أمين التقييم والمتابعة.

وكانت قد نظمت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن «معرض أم العروسة» بأرض المعارض في مدينة نصر، بإشراف اللواء صلاح المعداوي، أمين عام القاهرة بحزب «حماة الوطن»، والمهندس محمد جمال الدين مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة.

ح ماة الوطن ملتقى لتوظيف الشباب الأنشطة السياحية الصرف الآلي الإسكندرية

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