السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. أحمد حسن كوكا يعود إلى صفوف ألانيا سبور التركى

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا

أعلن نادي ألانيا سبور التركي، عبر بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، استعادة خدمات أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق السابق على سبيل الإعارة.

ووفقًا لما جاء في البيان، فإن ألانيا سبور توصل إلى اتفاق مع نظيره بنديك سبور لضم كوكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق أن لعب كوكا بقميص ألانيا سبور على سبيل الإعارة من أوليمبياكوس اليوناني خلال موسم 2022-2023.

وخاض كوكا 26 مباراة بقميص ألانيا سبور في مختلف المسابقات، وسجل 11 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.

في حين انضم كوكا إلى بنديك سبور قادمًا من أولمبياكوس في سبتمبر 2023، بموجب عقد ساري حتى 30 يونيو من العام الحالي.

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