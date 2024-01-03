بعد ضمه لقائمة المنتخب بأمم إفريقيا.. هل جامل فيتوريا اللاعب أحمد حسن كوكا؟

لم يوضح أحمد حسام ميدو أسباب مجاملة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لأحمد حسن كوكا لاعب نادي بنديكسبور التركي باختياره ضمن القائمة النهائية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

كان “ميدو” قد أكد في برنامجه الريمونتادا على قناة المحور أن اختيار كوكا مجاملة قوية لأنه لم يقدم شيئا لافتا مع ناديه.

كوكا مع بنديكسبور

لم يلعب كوكا مع بنديكسبور في الموسم الحالي سوى 5 مباريات، وسجل 3 أهداف، وهي موزعة كالتالي:

4 مباريات في بطولة الدوري التركي الممتاز دون أن يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

ترجع قلة مشاركاته بشكل أكبر إلى تعرضه للإصابة إذ بسببها تغيب عن 6 مباريات في حين كان جالسا على دكة الاحتياط في مباراتين، ومباراة واحدة كان خارج قائمة الفريق.

مباراة واحدة في بطولة كأس تركيا في الدور الرابع أمام نادي إسبرطة 32 سبورت، وسجل هاتريك في فوز بنديكسبور بنتيجة كبيرة 5 – 3.

كوكا مع فيتوريا

كوكا لم يدخل حسابات فيتوريا فجأة لكنه في حساباته منذ أن تولى المسئولية الفنية للمنتخب بدليل أنه ضمه في أول تجمع للمنتخب، ودفع به في اللقائين الوديين الذين لعبهما المنتخب، الأول كان أمام منتخب النيجر، ولم يشارك سوى في الـ16 دقيقة الأخيرة، والثاني كان أمام منتخب ليبيريا، وأحرز هدفا في فوز مصر بنتيجة ثلاثية نظيفة، ولعب اللقاء كاملا.

كما استدعاه أيضا في المعسكر الثاني، وأشركه في المباراة الودية التي لعبها المنتخب أمام منتخب بلجيكا في الدقيقتين الأخيرتين.

بينما رسميا شارك كوكا في لقاء وحيد كان أمام منتخب مالاوي في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، ونزل في الدقيقة 75.

بينما كان جالسا على دكة الاحتياط أمام مالاوي أيضا في الجولة الثالثة.

لم يضمه فيتوريا فيما بعد بداعي تعرضه للاصابة.

حين تماثل للشفاء من الاصابة أعاده فيتوريا من جديد إلى المنتخب، ومن ثم هو يثق في امكانات كوكا، ولا يجامله.

إذا كان من وجهة نظر ميدو أيضا أن كوكا لم يقدم شيئا مع المنتخب، فيجب البحث عن السبب لأن كوكا لاعب جيد، وإلا لماذا استمر كل هذه السنوات في أوروبا؟

على الجانب الآخر من وجهة نظر ميدو أن محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي، وأحمد أمين أوفا لاعب نادي إنبي أفضل من كوكا.

شريف مع الخليج

لعب شريف مع الخليج في الموسم الجاري 20 مباراة، ولم يسجل سوى 3 أهداف، وصنع هدفين، وهي مقسمة كالآتي:

17 مباراة في بطولة دوري المحترفين السعودي، وسجل الأهداف الثلاثة، وصنع الهدفين.

3 مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيتوريا لم يشرك شريف سوى في مباراتين، ورسميتين في تصفيات كأس العالم 2026 – إفريقيا في الجولتين الأولى، والثانية من المجموعة الأولى أمام منتخبي جيبوتي، ودفع به في الربع ساعة الأخيرة، وسيراليون، ولم يلعب سوى 3 دقائق الأخيرة.

في مباراة رسمية أخرى كان جالسا على دكة الاحتياط كانت أمام منتخب إثيوبيا في الجولة السادسة من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

كان جالسا أيضا على دكة الاحتياط لكن في لقاء ودي هذه المرة أمام منتخب تونس.

أوفا مع إنبي

فيما شارك أوفا مع إنبي في الموسم الحالي في 12 لقاء، وأحرز 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وهي:

8 لقاءات في بطولة دوري نايل وأحرز 4 أهداف، وقدم التمريرة الحاسمة.

4 لقاءات في بطولة كأس مصر، وأحرز هدفا.

بالرغم من أن أرقام أوفا جيدة لكنه لم يلعب مباراة واحدة مع المنتخب بل أنه لم يحضر تجمعا واحدا للمنتخب، ومن ثم يفتقد إلى الأجواء الدولية مباريات، ومعسكرات، ولا يمكن المجازفة به في بطولة كبيرة ومهمة.

مؤكد أن فيتوريا لن يضحي بمنتخب مصر، وبسمعته كمدرب من أجل مجاملة لاعب قد يخذله إذا احتاجه.