"التصويت حق".. أحمد حسن كوكا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بإسطنبول

أدلى اللاعب المصرى أحمد حسن كوكا بصوته في الانتخابات الرئاسية في إسطنبول بتركيا.

وقال اللاعب المصرى أحمد حسن كوكا، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز": إنه لا بد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتصويت حق على المواطن المصري، وجميع المصريين سواء داخلها أو خارجها يبحثون عن استقرار الدولة وتحقق المزيد من التقدم.

وأضاف اللاعب المصرى أحمد حسن كوكا: "يا رب ينصر أهل فلسطين، وأقل حاجة نقدمها للشعب الفلسطيني فى هذا الوقت هو الدعاء".

اللاعب المحترف أحمد حسن كوكا من إسطنبول أثناء الإدلاء بصوته

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية، التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.