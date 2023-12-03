مُسن فى البحرين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة لإدلاء مواطن مصري مُسن بصوته الانتخابي في مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في البحرين، وذلك في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية.

وتوافدت الجالية المصرية في البحرين على السفارة المصرية وذلك في إطار المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تنعقد لمدة 3 أيام للمصريين بالخارج.

انطلاق التصويت بالبحرين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

وفتحت منذ قليل صناديق الاقتراع في البحرين، وذلك خلال اليوم الثالث لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية والتي تنعقد لمدة ثلاثة أيام.

وشهدت ساعات اليوم الأولى إقبالًا من أعضاء الجالية المصرية في البحرين على مقر البعثة الدبلوماسية المصرية وذلك للإدلاء بأصواتهم.