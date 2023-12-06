واصل أحمد حسن “كوكا” مهاجم منتخب مصر ونادي بينديك سبور التركي، دعمة القوي والدائم للقضية الفلسطينية بعد مرور شهرين على الحرب في غزة.

كوكا كان ولا يزال من أبرز اللاعبين الداعمين للقضية وكان أخرها أمس، عندما سجل “هاتريك” في كأس تركيا وأهدى هدفه بعدما رفع قميصه عليه صورة الطفلة الفلسطينية "ريم"، التي كان جدها يحملها وهو يردد عبارة "روح الروح" بعدما استشهدت جراء قصف صهيوني على قطاع غزة قبل أيام.

كوكا.. صوت مصري ينصر فلسطين «في كل محفل»

وكان بداية الدعم في 14 أكتوبر برسالة مؤثرة غزت العالم قال فيها عبر حسابه بـ “X” وكتب: "جئت إلى أوروبا منذ 11 عامًا ولهذا السبب لدي كثير من الأصدقاء من غير العرب ولهذا فإن هذا المنشور مخصص لكم".

وأضاف: "أنا وأصدقائي العرب نعلم جيدًا ما كان يحدث هناك منذ عقود، فقد استولت إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وقتلت الآلاف من الأشخاص ودمرت كل شيء هناك، والآن تصف وسائل الإعلام الغربية الشعب الفلسطيني بالإرهابيين حتى لو حاولوا الدفاع عن أنفسهم والقتال بأسلحة صغيرة بحوزتهم".

وتابع: "وسائل الإعلام الغربية تكذب فقد قالوا إنهم قطعوا رءوس 40 طفلًا لكن في الحقيقة لا توجد صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه القصة كاذبة".

واستكمل: "أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، سكانها 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، ويقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا ويقولون إنهم يقتلون الإنسان والحيوان أيضًا!".

وواصل استنكاره: "كما نشر بعض المشاهير صورا لغزة وقالوا قف مع إسرائيل! يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمق لتنشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل".

وعبر عن غضبه قائلًا: "إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام".

واختتم: "أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة".

وفي أول لقاء له رسمي بالدوري التركي، ظهر كوكا عبر حسابه بـ"إنستجرام" في غرفة ملابس الفريق، بقميصه وعليه الوشاح الفلسطيني دعمًا للقضية.

وفي 21 أكتوبر غرد من جديد كوكا: "بنصحى كل يوم نروح شغلنا مُجبرين عشان أهالينا وأولادنا اللي مسؤولين عنهم وقلوبنا فيها ألم ووجع علي أحبابنا وأخواتنا في فلسطين، في كل ثانية بتمر خبر جديد أبشع من اللي قبله، بنتصور إن خلاص مفيش أوحش من كده ممكن يحصل، بس مابنستناش كتير ونلاقي اللي أبشع منه، اعتقد إن بعد ما قصفت إسرائيل المستشفى والمدرسة والكنيسة وكل شيء محرم، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، بدأت بعض الناس تستوعب إن ليس لديهم قلب ولا رحمه.. بدأت تتغير الأراء، لإن بجد صعب جدًا إن يقف شخص في صف كل الشيطانية دي، أب بيشيل عياله او أعضاء من عياله في كيس بلاستيك، أجسام من غير رؤوس، كل الوحشية دي ولسه مفيش حاجه توقفهم لحد اللحظة دي وبرغم قساوة كل اللي فات، ولسه كتير من المجتمع الغربي لا يستنكر أصلا إلى بيحصل، خلاص كلام بلغتهم مالوش لازمة عشان كل حاجة واضحة، ليه إحنا كعرب مانتحدش؟، أنتم متخيلين قوة كل دولة عربية؟، أنتم متخيلين لو كل الدول العربية تصدو لأي عدوان على أي دولة عربية؟، ممكن تكون فيه أبعاد سياسية تانية أنا مش فاهمها، وممكن كمان يكون تخيلي دا قاصر لكن اللي أعرفه إن الاتحاد قوة، والقوي هو اللي بيتعمل له حساب".

بنصحى كل يوم نروح شغلنا مُجبرين عشان أهالينا وأولادنا اللي مسؤولين عنهم وقلوبنا فيها ألم ووجع علي أحبابنا وأخواتنا في فلسطين، في كل ثانية بتمر خبر جديد أبشع من اللي قبله، بنتصور إن خلاص مفيش أوحش من كده ممكن يحصل، بس مابنستناش كتير ونلاقي اللي أبشع منه، اعتقد إن بعد ما قصفت… pic.twitter.com/omrQLrm21i — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) October 21، 2023

وفي 28 أكتوبر واصل كوكا الدفاع عن غزة وتوضيح القضية للعالم وعلق على توجيه الحتلا رسالة لأهالي غزة يناشدهم ترك منازلهم المههدة بالقصف: “إنت قاطع الكهربا والاتصالات والإنترنت، هيشوفو إزاي الرسالة؟؟، بتضحكو على مين؟؟، العالم كله عرف حقيقتكم!! ولو الرسالة بالأهمية دي هتقولهالهم باللغه الإنجليزيه؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل، دمتم أهل عزه وفخر يا أهل غزه فسلام لكم وسلاما لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما”.

انت قاطع الكهربا والاتصالات والإنترنت، هيشوفو ازاي الرساله ؟؟ بتضحكو علي مين ؟؟ العالم كله عرف حقيقتكم !!

ولو الرساله بالاهميه دي هتقولهالهم باللغه الإنجليزيه؟؟

حسبي الله ونعم الوكيل.

دمتم أهل عزه وفخر يا أهل غزه فسلام لكم وسلاما لارض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما. #غزة… pic.twitter.com/U5WDwivQk0 — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) October 28، 2023

وبعد مرور شهر على عمليات الاحتلال الوحشية على قطاع غزة، نشر كوكا رسالة مؤثرة جديدة جاء فيها: "مر شهر منذ بدء القتل الجماعي المتواصل للفلسطينيين في غزة، وهو ليس دائرة عنف ولكنه إبادة جماعية".

وأضاف: "تجويع وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والصحفيين والممرات الإنسانية، أطفال يتم تفجير أدمغتهم، وأطفال مرعوبون من الغارات الجوية المتواصلة، وأطفال مصابون بحروق بسبب إلقاء الفسفور الأبيض، وأطفال تحت الأنقاض، ووفاة أكثر من 10 آلاف مدني حتى الآن".

وتابع: "هذه ليس جرائم حرب فحسب، ولكنها جرائم ضد الإنسانية والقيم التي يجب أن نمتلكها جميعا، حياة كل إنسان مقدسة، متى سيستيقظ العالم ويضع حدا لهذه المقبرة، قلبي يتألم من أجلك يا غزة".