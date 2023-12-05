الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كوكا" يسجل هاتريك ويهدى احتفاله لفلسطين فى كأس تركيا

كوكا
كوكا

أهدى أحمد حسن “كوكا” الهاتريك الخاص به اليوم في كأس تركيا، لروح الفتاة الشهيرة التي استشهدت في القصف على غزة والتي اشتهرت عبر جدها بـ“روح الروح”.

كوكا المحترف ضمن صفوف بينديك سبور تغلب على نظيره إسبرطة بنتيجة 5-2، وسجل مهاجم منتخبنا الوطني “هاتريك” لفريقه في الدقائق 54، 61 و63 من زمن المباراة.

وأهدى كوكا هدفه بعدما رفع قميصه عليه صورة الطفلة الفلسطينية ريم، التي كان جدها يحملها وهو يردد عبارة "روح الروح" بعدما استشهدت جراء قصف صهيوني على قطاع غزة قبل أيام.

"التصويت حق".. أحمد حسن كوكا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بإسطنبول

وأدلى اللاعب المصرى أحمد حسن كوكا بصوته في الانتخابات الرئاسية في إسطنبول بتركيا.

وقال اللاعب المصرى أحمد حسن كوكا، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز": إنه لا بد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتصويت حق على المواطن المصري، وجميع المصريين سواء داخلها أو خارجها يبحثون عن استقرار الدولة وتحقق المزيد من التقدم.

وأضاف اللاعب المصرى أحمد حسن كوكا: "يارب ينصر أهل فلسطين، وأقل حاجة نقدمها للشعب الفلسطيني فى هذا الوقت هو الدعاء".

كوكا روح الروح كأس تركيا غزة بينديك سبور

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