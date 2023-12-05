"كوكا" يسجل هاتريك ويهدى احتفاله لفلسطين فى كأس تركيا

أهدى أحمد حسن “كوكا” الهاتريك الخاص به اليوم في كأس تركيا، لروح الفتاة الشهيرة التي استشهدت في القصف على غزة والتي اشتهرت عبر جدها بـ“روح الروح”.

كوكا المحترف ضمن صفوف بينديك سبور تغلب على نظيره إسبرطة بنتيجة 5-2، وسجل مهاجم منتخبنا الوطني “هاتريك” لفريقه في الدقائق 54، 61 و63 من زمن المباراة.

وأهدى كوكا هدفه بعدما رفع قميصه عليه صورة الطفلة الفلسطينية ريم، التي كان جدها يحملها وهو يردد عبارة "روح الروح" بعدما استشهدت جراء قصف صهيوني على قطاع غزة قبل أيام.

Ahmed Hassan Kouka inscrit un 𝐓𝐑𝐈𝐏𝐋É avec Pendikspor en Coupe de Turquie ! ⚽⚽⚽



Il a également fait une célébration pour la Palestine « Gaza Rouh El Rouh ! 💔🇵🇸 pic.twitter.com/EoK2eXXcy5 — 𝑭𝒐𝒐𝒕 𝑴𝒂𝒔𝒓𝒚 🇵🇸 (@Foot_Masry) December 5، 2023

"التصويت حق".. أحمد حسن كوكا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بإسطنبول

وأدلى اللاعب المصرى أحمد حسن كوكا بصوته في الانتخابات الرئاسية في إسطنبول بتركيا.

وقال اللاعب المصرى أحمد حسن كوكا، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز": إنه لا بد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتصويت حق على المواطن المصري، وجميع المصريين سواء داخلها أو خارجها يبحثون عن استقرار الدولة وتحقق المزيد من التقدم.

وأضاف اللاعب المصرى أحمد حسن كوكا: "يارب ينصر أهل فلسطين، وأقل حاجة نقدمها للشعب الفلسطيني فى هذا الوقت هو الدعاء".