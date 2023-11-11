كوكا يدعم غزة برسالة مؤثرة جديدة بعد شهر من عمليات الاحتلال

وجه أحمد حسن “كوكا”، محترفنا المصري في صفوف بينديك سبور التركي، رسالة جديدة لدعم فلسطين وغزة.

وقال كوكا عبر حسابه على منصة “X”: "مر شهر منذ بدء القتل الجماعي المتواصل للفلسطينيين في غزة وهو ليس دائرة عنف ولكنه إبادة جماعية".

وأضاف: "تجويع وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والصحفيين والممرات الإنسانية، أطفال يتم تفجير أدمغتهم وأطفال مرعوبين من الغارات الجوية المتواصلة، وأطفال مصابين بحروق بسبب إلقاء الفسفور الأبيض وأطفال تحت الأنقاض ووفاة أكثر من 10 آلاف مدني حتى الآن".

وتابع: "هذه ليس جرائم حرب فحسب ولكنها جرائم ضد الإنسانية والقيم التي يجب أن نمتلكها جميعا، حياة كل إنسان مقدسة، متى سيستيقظ العالم ويضع حدا لهذه المقبرة، قلبي يتألم من أجلك يا غزة".

A month has elapsed since the commencement of the unrelenting mass murder of Palestinians in Gaza، it’s not a spiral violence!

It’s GENOCIDE.

Starvation and bombing hospitals، ambulances،journalists and humanitarian routes.

Babies with their brains blown out.

Babies terrorized… pic.twitter.com/AaNJYmgdTV — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) November 11، 2023

مشجع يقتحم ملعب مباراة كوبنهاجن ومانشستر يونايتد بعلم فلسطين

واقتحم أحد المشجعين ملعب باركن ستاديوم، والذي يحتضن مباراة فريقي كوبنهاجن ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا.

وتوقف اللعب في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة حاملًا علم فلسطين، وركض في أنحاء الملعب ممسكًا بالعلم كنوع من الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الهجوم الدامي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر مضى في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.