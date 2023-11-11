السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قمة الرياض تُطالب مجلس الأمن بإدانة تدمير إسرائيل مستشفيات غزة

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية

قالت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" إن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية سيطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل المساعدات، من غذاء ودواء ووقود، إلى القطاع بشكل فوري.

القمة العربية مجلس الأمن تدمير إسرائيل الهمجي غزة قطاع غزة

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