أحدث ظهور للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم فى معرض "معًا من القاهرة"

في أتيليه القاهرة

عبر الفنان التشكيلي سيد هويدي عن سعادته بزيارة الكاتب الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، للمعرض الجماعي "معًا من القاهرة"، والمقام حاليا في رحاب أتيليه القاهرة، بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب.

تعليقات صنع الله إبراهيم شديدة الذكاء

وقال الفنان التشكيلي سيد هويدي لــ “الدستور”: "سعيد جدا وفخور بزيارة الروائي الكبير صنع الله إبراهيم لمعرضنا الجماعي "معًا من القاهرة"، وكانت زيارة الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، للمعرض مفاجأة سارة وسعيدة لي على المستوى والخاص، وأسعدت الزملاء الفنانين المشاركين في المعرض، خاصة وأن هذا ظهور استثنائي للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، والذي أبدي تعليقات ذكية علي المعروضات وأثني علي فكرة المعرض والتي جاءت من رحم الأحداث الجارية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني للإبادة".

وتابع: "عندما نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة تقول: "من يتحمس لمعرض عن الأحداث الجارية" شارك العديد من الفنانين، وتواصل أغلبهم مع فريق العمل الذي تشكل من الفنانة آية الغرباوي، والفنانة هالة الحصري، واتفقنا على مفهوم أن المعرض هدفه رسالة يعبر عنها الفنانون بلغتهم التشكيلية العابرة لحدود اللغة إلى القراءة البصرية من كافة البشر في كوكبنا المنكوب بالعدوان على حقوق الشعوب في حريتها وتقرير مصيرها".

صنع الله إبراهيم خلال زيارته للمعرض

رسالة دعم للشعب الفلسطيني

ويشارك في المعرض والذي يعد رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني كل من الفنانين: إيمان مرعي، وآية الله الغرباوي، وأماني فهمي، وآمال الجمال، وإيمان عز، وإيناس الجوهري، وأحمد الجنايني، وأمل أحمد مصطفي، وأشرف نصيف، وأسماء عادل السيد، وأحمد بكر، وخالد نصار، ودنيا الصالح، ورامية محمد نجا، ورضوى منير، ورحاب مصطفى، وسيد هويدي، وسحر عبدالحميد طعامة، وسالي الجوهري، وصلاح شعبان، وفتحي علي، ومي عبدالملك النوري، وميرفت دياب، ومحمد مجدي السداوي، ومحمد دسوقي، وميرفت الغزاوي، ومحمد عرابي، ومحمد شومان، ونرمين يسري، ونيرة الجمل، ونيفين أحمد إسماعيل، ونجلاء سلامة، ونادر هلال، ونيهال حمدي، وهالة حزين، وهالة هدايت، وهبة خريبة، وهالة صلاح الحصري، وهناء سليم البيتاوي، وهناء البلوشي.

بالإضافة إلي فنانين من فلسطين، والكويت، والسعودية، وأمريكا، وهذا دليل على اتساع دوائر التعبير والتضامن، والإصرار على أن تصبح القضية الفلسطينية على منصات التواصل والشاشات وساحات النضال الوطني.

ويعد الكاتب الروائي صنع الله إبراهيم، من أبرز كتاب جيل الستينيات في مصر، عُرف برواياته التسجيلية التوثيقية، ومن أشهر أعماله السردية الروائية روايات: "تلك الرائحة"، "شرف"، "وردة"، "اللجنة"، "ذات"، "العمامة والقبعة"، "القانون الفرنسي"، "أمريكانلي"، "بيروت بيروت"، "نجمة أغسطس"، وغيرها.

صنع الله إبراهيم خلال زيارته للمعرض

صنع الله إبراهيم خلال زيارته للمعرض