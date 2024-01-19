طبعة جديدة من "يوميات الواحات" لصنع الله إبراهيم بمعرض الكتاب

طرحت دار الثقافة الجديدة للنشر، طبعة جديدة من كتاب "يوميات الواحات"، للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، لتشارك بها في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير 2024.

جانب من سيرته الذاتية

وكانت الطبعة الأولي من الكتاب قد صدرت في العام 2005 عن دار المستقبل العربي، وفي هذا الكتاب التسجيلي، دون صنع الله إبراهيم، جانب من سيرته الذاتية، تحديدا يوميات فترة سجنه بسجن الواحات خلال ستينيات القرن المنصرم، علي خلفية انتماؤه للحزب الشيوعي.

يستهل صنع الله إبراهيم، كتابه يوميات الواحات: "السجن هو جامعتي. ففيه عايشت القهر والموت، ورأيت بعض الوجوه النادرة للإنسان، وتعلمت الكثير عن عالمه الداخلي وحيواته المتنوعة، ومارست الاستبطان والتأمل، وقرأت في مجالات متباينة، وفيه أيضا قررت أن أكون كاتبا".

سجل يومياته علي ورق السجائر الرقيق ونجح في تهريبها خارج أسوار السجن

يوثق صنع الله إبراهيم، في كتابه يوميات الواحات، لمرحلة هامة من تاريخه الشخصي، وتاريخ البلاد، خلال خمس سنوات ونصف سنة قضاها وراء أسوار السجون، ففي سجن الواحات قام صنع الله إبراهيم، بتسجيل يومياته علي ورق السجائر الرقيق ونجح في تهريبها خارج الأسوار. وتعكس هذه اليوميات الحياة الفكرية في مصر والعالم خلال تلك السنوات من ستينيات القرن العشرين، كما تعكس الجوانب المختلفة التي صاحبت تكوين صنع الله إبراهيم.

من أبرز كتاب جيل الستينيات في مصر

ويعد الكاتب الروائي صنع الله إبراهيم، من أبرز كتاب جيل الستينيات في مصر، عرف برواياته التسجيلية التوثيقية، ومن أشهر أعماله السردية الروائية روايات: “تلك الرائحة”، “شرف”، “وردة”، “اللجنة”، “ذات”، “العمامة والقبعة”، “القانون الفرنسي”، "أمريكانلي"، “بيروت بيروت”، “نجمة أغسطس”، “القانون الفرنسي” وغيرها.

يذكر أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام في مركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”، وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة هذا العام، واختيرت شخصية المعرض العام لعالم المصريات الكبير سليم حسن، بينما اختير كاتب الأطفال يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الأطفال.

وقد حددت اللجنة العليا للمعرض، سعر دخول وزيارة المعرض بخمسة جنيهات فقط لا غير، مع اتاحة الحجز أونلاين عبر الموقع الرسمي للمعرض.