"التلصص".. سيرة صنع الله إبراهيم الذاتية في "الجزويت الثقافي" بالإسكندرية الخميس المقبل

يناقش مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، "التلصص" .. سيرة صنع الله إبراهيم الذاتية وذلك في الأمسية الثقافية، التي ينظمها المركز وتعقد في السادسة من مساء الخميس المقبل 28 سبتمبر الجاري، ويتحدث خلالها الكاتب الشاعر علاء خالد.

تتناول ندوة "التلصص"، السيرة الذاتية والمكان .. قراءة في رواية التلصص، ملامح المكان في رواية صنع الله إبراهيم، والذي قدم فيها جانب كبير من سيرته الذاتية روائيا.

كما تتطرق الأمسية إلي العلاقة بين السيرة الذاتية الروائية، وتأثرها بالمنهج الوثائقي الذي اختطه لنفسه واحدا من أبرز كتاب الرواية في النصف الثاني من القرن العشرين، ألا وهو الكاتب الروائي صنع الله إبراهيم.

"التلصص" سيرة رواية

وكانت رواية “التلصص”، للكاتب الروائي صنع الله إبراهيم، قد صدرت لأول مرة في العام 2007، عن دار المستقبل العربي. وفي العام 2019، وعن سلسلة روائع الأدب العربي، طرحت الهيئة العامة لقصور الثقافة طبعة من الرواية، التي يقدم خلالها الرواي علي لسان الطفل الصغير ذو الخمسة أعوام، جانب من السيرة الذاتية للروائي صنع الله إبراهيم، بالتوازي مع عرض للقضايا المجتمعية.

إطلالة علي عالم صنع الله إبراهيم الروائي

والكاتب الروائي صنع الله إبراهيم، من أبرز كتاب جيل الستينيات. تغلب علي رواياته الطابع التوثيقي. كما يعد كتابه “إنسان السد العالي”، والذي شاركه في تأليفه كلا من الروائي رؤوف مسعد، وكمال القلش، من أهم الكتب التي أرخت لبناء السد العالي إنسانيا وأدبيا. حيث كان الكتاب حصيلة معايشة حية لمؤلفيه خلال بناء السد.

في أولي دورات جائزة الرواية العربية عام 2003، وبعدما صعد صنع الله إبراهيم علي خشبة المسرح لاستلام الجائزة، أعلن في مفاجأة صادمة رفضه للجائزة. لكنه وفي العام اللاحق 2004 حصل علي جائزة ابن رشد للفكر الحر.

قدم الروائي صنع الله إبراهيم للمكتبة العربية العديد من الأعمال الرواية، بالإضافة إلي بعض الترجمات وقصص الأطفال. ومن روايات صنع الله إبراهيم: “تلك الرائحة”، “ذات”، “نجمة أغسطس”، “بيروت .. بيروت”، “العمامة والقبعة”، “القانون الفرنسي”، “برلين 69”، “الجليد”، “التلصص”، “وردة”، “أمريكانلي”، “شرف”، “اللجنة”، “1970”.

أبرز قصص الأطفال التي قدمها

ومن قصص الأطفال التي كتبها صنع الله إبراهيم نذكر: “يوم عادت الملكة” عن دار الفتي العربي 1983. “الحياة والموت في بحر ملون” وصدرت أيضا عن دار الفتي العربي. وعن نفس الدار صدر في العام 1986 قصة الأطفال “الدلفين يأتي عند الغروب”.

أما في مجال الترجمة، فقدم صنع الله إبراهيم إلي قراء الضاد، مؤلفات: “التجربة الأنثوية .. مختارات من الأدب النسائي العالمي” وجمع وإعداد وتحرير وترجمة. كتاب “الحمار” من تأليف جونتر دي بروين. ورواية “العدو”، تأليف جيمس دروت وترجمة صنع الله إبراهيم.