سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-2-2024 مقابل الجنيه المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب موسم عمرة رمضان 1445 والذي يفضلها العديد من المسلمين في كل عام.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-2-2024 مقابل الجنيه المصري

يمكن معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-2-2024 مقابل الجنيه المصري من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات التي تهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حيث جاءت أسعار صرف العملة السعودية كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و8.22 جنيه في عمليات البيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي على مستواه عند 8.19 جنيه في عمليات الشراء و8.22 جنيه في عمليات البيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر صرف الريال السعودي إلى نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الريال السعودي إلى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل الريال السعودي إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي الكويتي سجل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي نحو 0.27 دولار أي أن الريال السعودي يسجل نحو 3 دولارات في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي السعودي وهو ما يعد استقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية.