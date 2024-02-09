الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب "الحرية المصرى": مصر لم ولن تتخاذل عن دورها تجاه القضية الفلسطينية

النائب احمد مهنى
النائب احمد مهنى

أشاد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، بتأكيد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة.

وأضاف مهنى في بيانه، أن موقف مصر الداعم للقضية لم يتغير منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين وقتل القضية بمثل هذه المقترحات، مؤكدًا أن الحل السلمي والأمن يكمن في وضع حدود بين الدولتين والرجوع لحدود 67، وإرساء السلام العادل في التمثيل الشرعي لدولة فلسطين أمام العالم.

txt

"الحرية المصرى": توجيهات السيسي تساهم في تحسين مستوى معيشة البسطاء

txt

الحرية المصرى: قرارات محكمة العدل وثقت جرائم إسرائيل فى غزة

وتابع أن محاولات التلميح بأن مصر أغلقت المعبر أمام المساعدات غير صحيح على الإطلاق، فمصر لن تتخاذل أبدًا عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وعلى العكس مصر ضغطت بكل قوتها لتأمين إدخال المساعدات بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها فور دخولها.

وأشار إلى أن مصر حددت في بيانتها مسبقًا بأن ما يقرب من 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعبًا ومجتمعًا مدنيًا، فكيف لكل هذه الجهود والتنسيقات الدولية والإقليمية، بأن يقال بعدها إن مصر أغلقت المعبر، وهي من قامت بتسهيل وتنسيق زيارات المسئولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد.

النائب أحمد مهني مجلس النواب الجمهورية الولايات المتحدة الهدنة الإنسانية

الأكثر قراءة

ما هو مقدار الشعر المتساقط الطبيعي أثناء الاستحمام؟ الطب يجيب

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

"مسافة السكة"| الرئيس السيسى: "لم ولن نخذل أمتنا العربية أبدًا"

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس