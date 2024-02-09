نائب "الحرية المصرى": مصر لم ولن تتخاذل عن دورها تجاه القضية الفلسطينية

أشاد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، بتأكيد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة.

وأضاف مهنى في بيانه، أن موقف مصر الداعم للقضية لم يتغير منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين وقتل القضية بمثل هذه المقترحات، مؤكدًا أن الحل السلمي والأمن يكمن في وضع حدود بين الدولتين والرجوع لحدود 67، وإرساء السلام العادل في التمثيل الشرعي لدولة فلسطين أمام العالم.

وتابع أن محاولات التلميح بأن مصر أغلقت المعبر أمام المساعدات غير صحيح على الإطلاق، فمصر لن تتخاذل أبدًا عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وعلى العكس مصر ضغطت بكل قوتها لتأمين إدخال المساعدات بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها فور دخولها.

وأشار إلى أن مصر حددت في بيانتها مسبقًا بأن ما يقرب من 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعبًا ومجتمعًا مدنيًا، فكيف لكل هذه الجهود والتنسيقات الدولية والإقليمية، بأن يقال بعدها إن مصر أغلقت المعبر، وهي من قامت بتسهيل وتنسيق زيارات المسئولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد.