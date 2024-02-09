الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الأمل فى خان يونس

غزة
غزة

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له اليوم، أن العاملين في المستشفى أبلغوهم بأن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى، وشرعوا بتفتيشه دون أن يتمكنوا من معرفة مزيد من التفاصيل بسبب قطع الاتصال، وصعوبة التواصل مع الطواقم.

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قصف عنيف على محيط المستشفى

وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفًا عنيفًا وإطلاق نار متواصلًا، في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى.

وحذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى في المستشفى بخطر، وذلك جراء نفاد الأكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تمامًا في قسم الجراحة.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.

وسبق، وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن أن إسرائيل تواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتعطل أي قدرة لديها لإنقاذ حياة الفلسطينيين.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية يشمل استمرار القصف المباشر، وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وتابع الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "وثقنا العديد من الهجمات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، التي نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات، خاصة في مدينة غزة وشمالها، ووثقنا تعرض مستشفى العودة شمال قطاع غزة للاستهداف مرتين هذا الشهر بالقصف المدفعي وإطلاق النار".

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