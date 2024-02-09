متحدث الرئاسة: دعم الأشقاء فى غزة موقف ثابت لمصر لم يتغير أبدًا

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الموقف المصري منذ بداية الأزمة في غزة اتسم بالوضوح الشديد والمصداقية والتمسك بثوابت موقف مصر السياسية والإنسانية والأخلاقية.

وأضاف متحدث الرئاسة، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية موقف ثابت لمصر ولم يتغير على مدار عشرات السنين.

مصر حرصت على إجراء اتصالات مكثفة منذ اللحظة الأولى مع جميع الأطراف للحث على ضبط النفس

وتابع: "عندما اندلعت الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي حرصت مصر على إجراء اتصالات مكثفة منذ اللحظة الأولى مع جميع الأطراف؛ للحث على ضبط النفس والتصرف المسئول، وعدم التصعيد، والذهاب إلى تحكيم العقل وإعلاء صوت الحكمة من أجل تجنيب المنطقة تداعيات خطيرة".