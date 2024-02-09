موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس والجامعات
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء إجازة الترم الاول ويكثر التساؤل على موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس والجامعات عبر جوجل، لكي يتأهبوا لتجهيزات بداية الفصل الدراسي الثاني.
موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس والجامعات
ويقدم “الدستور” في هذا التقرير موعد انتهاء إجازة نصف العام الدرسي لعام 2024، وذلك بالإضافة للخريطة الزمنية في العام الدراسي الحالي.
موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024
من المقرر أن انتهت إجازة نصف العام الدراسي لعام 2024 في يوم الخميس أمس الموافق 8 من فبراير 2024، وسيستأنف الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي 2023-2024، في يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير 2024، طبقا للخريطة الزمنية التي قامت بنشرها وزارة التربية والتعليم.
وكان الطلاب قد حصلوا على إجازات نصف العام الدراسي 2024 بيوم الخميس الموافق 25 من يناير الماضي، وستستمر لمدة أسبوعين، وانتهت في يوم الخميس أمس الموافق 8 فبراير المقبل.
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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024
- بدأ الفصل الدراسي الأول، في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.
- موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، في يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024.
- بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.
- بدأت امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.
- وتبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024.
- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.
- وستستمر إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.
- ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 10 من فبراير 2024.
- ينتهي الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 25 من مايو 2024.
- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024.
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت الموافق 15 من يونيو 2024.