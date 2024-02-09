أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء إجازة الترم الاول ويكثر التساؤل على موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس والجامعات عبر جوجل، لكي يتأهبوا لتجهيزات بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس والجامعات

ويقدم “الدستور” في هذا التقرير موعد انتهاء إجازة نصف العام الدرسي لعام 2024، وذلك بالإضافة للخريطة الزمنية في العام الدراسي الحالي.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024

من المقرر أن انتهت إجازة نصف العام الدراسي لعام 2024 في يوم الخميس أمس الموافق 8 من فبراير 2024، وسيستأنف الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي 2023-2024، في يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير 2024، طبقا للخريطة الزمنية التي قامت بنشرها وزارة التربية والتعليم.

وكان الطلاب قد حصلوا على إجازات نصف العام الدراسي 2024 بيوم الخميس الموافق 25 من يناير الماضي، وستستمر لمدة أسبوعين، وانتهت في يوم الخميس أمس الموافق 8 فبراير المقبل.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024