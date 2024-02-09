الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم العاصمة" تستعد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة انتهاء الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024.

وأشار أيمن موسى وكيل تعليم القاهرة إلى تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها الدائم لحظة بلحظة بغرف عمليات الإدارات التعليمية.

فرق عمل من قيادات المديرية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية

وأكد “موسى” توزيع فرق عمل من قيادات المديرية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بداية من اللحظة الأولى من الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري، وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح وكيل تعليم القاهرة عن تخصيص الفترة الأولى في جميع المدارس عن دور وتضحيات رجال الشرطة وإبراز دورهم في تحقيق الأمن والسلامة ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة، لافتا إلى عمل برامج إذاعية لتوعية الطلاب بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل.

وأكد تدريب الطلاب على خطط الإخلاء والتأكيد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بتنظيم العمل، وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة حتى انصراف آخر طالب ووضع أمن وسلامة الطلاب نصب أعينهم، بالإضافة إلى تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها.

وشدد على غلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور وتحديد يوم أسبوعيًا لهم، وتعليق ذلك في مكان ظاهر داخل المدرسة لتحقيق بيئة تعليمية متكاملة.

وأشار “موسى” إلى متابعة الغياب والتسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم، وضرورة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني واستكمال مجموعات الدعم بالمدارس التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

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