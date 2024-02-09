اعرف نتيجتك.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول ٢٠٢٤ في جميع المحافظات

مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية يحرص الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول ٢٠٢٤ في جميع المحافظات عبر جوجل، وذلك من خلال رقم الجلوس والاسم، وذلك عقب ظهور نتيجة الامتحانات في الفصل الدراسي الاول 2024 خلال الأيام الماضية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول ٢٠٢٤ في جميع المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول ٢٠٢٤ في جميع المحافظات والخطوات.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي بالترم الأول 2024، بإدخال رقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي. وقد أعلنت البوابة عن نتائج جميع الامتحانات لطلاب الشهادات من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثالث الإعدادي. يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. البحث عن بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط المخصص.

2. اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة.

3. اختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب.

4. إدخال كافة البيانات المطلوبة.

5. الضغط على زر الاستعلام.

6. ستظهر بعد ذلك النتيجة الخاصة بالطالب، بما في ذلك المجموع الكلي للطالب.

اقرأ أيضا:

موعد فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

ويمكن لطلبة الشهادة الإعدادية التظلم على نتائج الفصل الدراسي الأول عبر تقديم طلب التظلم بشكل مباشر إلى الإدارة التعليمية، حيث بدأت الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة، اليوم الأحد الماضي الموافق 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يومًا ستلقى طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، وذلك لطلبة صفوف النقل (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية.

توزيع درجات المواد والمجموع الكلي لـ نتيجة الصف الثالث الاعدادي

و من المفترض أن سيكون المجموع الكلي للمواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي هو مجموع 140 درجة، وستنقسم إلى:

40 درجة لمادة اللغة العربية.

30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية.

20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.

30 درجة لمادة الرياضيات وستنقسم إلى (15 درجة للهندسة، و15 درجة للجبر).

20 درجة لمادة العلوم.

كما وسيتاح للطلاب الراغبين في احتساب نسبة النجاح ضرب المجموع الحاصل عليه في مجموع 100 وقسم الناتج على 140 لكي يحصل على النسبة النهائية للنجاح.