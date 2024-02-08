مباشرة عبر "الدستور".. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

يتصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يرغب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 2023-2024 بعد أن ظهرت النتائج في معظم المحافظات على مدار الأسبوع الماضي والجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وقد صادق الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، على نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 في الفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 78.9% على مستوى المحافظة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

تقدم 64،848 طالبًا وطالبةً لامتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024. حصل 50،066 طالبًا وطالبةً على نسبة نجاح تجاوزت 50%، بنسبة نجاح بلغت 78.9%.

وحصل 33 طالبًا وطالبةً على الدرجة النهائية، منهم 20 طالبًا وطالبةً من المدارس الحكومية و13 طالبًا وطالبةً من المدارس الخاصة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم عبر الدستور

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نتيح عبر هذا اضغط هنا نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم مجانًا وبرقم الجلوس فقط.

بوابة مديرية التربية والتعليم بالفيوم

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 عن طريق زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة واتباع الخطوات التالية:

-الدخول لموقع مديرية التربية والتعليم الفيوم من هنــــــــــــــــــا

- قم بالضغط على خيار "نتيجة الشهادة الإعدادية".

- أدخل رقم الجلوس الخاص بك واضغط على زر "استعلام".

ستظهر لك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفيوم 2024.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم

درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم الترم الأول موزعة بإجمالي مجموع المواد 140 درجة كالتالي:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- مادة العلوم: 20 درجة

تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

سابقًا، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن إجراءات وخطوات تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في المحافظة، وتتضمن الخطوات التالية:

1) الذهاب إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التي تشرف على المدرسة وطباعة استمارة التقديم الإلكترونية.

2) دفع رسوم التظلم في مكان الاطلاع والمقررة، والتي تبلغ 35 جنيهًا لكل مادة، وفقًا للتعليمات الواردة من ديوان وزارة التربية والتعليم، وسيكون هناك مندوب لتحصيل الرسوم في مكان الاطلاع.

3) بعد انتهاء فترة التقديم للتظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي يقدمها الطالب أو ولي الأمر، ستقوم لجنة خاصة بمراجعة تلك الملاحظات واتخاذ القرار بشأنها، وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك على الموقع الإلكتروني بعد مرور 15 يومًا من انتهاء فترة التقديم.

4) إذا كان للطالب حق في الاعتراض وزيادة درجاته، فسيكون له الحق في استرداد الرسوم المالية التي دفعها مقابل التظلم

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