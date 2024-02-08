الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز

مصر

متاح الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

مع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس عبر جوجل، حيث اعتمد اللواء عصام سعد، يوم الأربعاء، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة في العام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح ستصل إلى 85.52% لكل من الطلبة النظاميين والمنازل والوافدين، وبنسبة قد وصلت 71.20% للإعدادية المهنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس

وجاء ذلك بحضور عبد العزيز زنار بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، وسيد الشريف بصفته مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات في المديرية، وجمال عبد القادر كرئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لكافة الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، ووجههم بالضرورة لبذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر من أجل تحصيل أعلى الدرجات في الفصل الدراسي الثاني وتحقيق النجاح، ويكون متمنيًا لهم دوام التفوق بسائر مراحل حياتهم الدراسية.

لينك الاستعلام عن نتيجة تالتة إعدادي  اسيوط

يمكن الان لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الكترونيا بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • قم بزيارة موقع الدستور على الإنترنت من هنا.
  • ابحث عن خيار الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول 2024.
  • قم بإدخال جميع بيانات الطالب المطلوبة في الحقول المخصصة، مثل اسم الطالب ورقم الجلوس وتاريخ الميلاد وأي معلومات أخرى مطلوبة.
  • اضغط على زر البحث وستظهر النتيجة على الفور.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.52 %

نتيجة الشهادة الإعدادية.. موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.52 %

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يلي سيكون توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة إلى المجموع بالفصل الدراسي الأول:

  1. مادة اللغة العربية: مجموع 40 درجة
  2. مادة الرياضيات: مجموع 30 درجة
  3. مادة اللغة الأجنبية الأولى: مجموع 30 درجة
  4. مادة الدراسات الاجتماعية: مجموع 20 درجة
  5. مادة العلوم: 20 درجة
  6. وسيكون مجموع  المواد 140
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استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع المديرية

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