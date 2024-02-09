الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

سادت  الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، حالة من السيولة المرورية في بعض المناطق، وسط انتشار أمني لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

الحالة المرورية اليوم الجمعة 10 فبراير

وانتظمت الحالة المرورية في الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، كما شهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة سيولة مرورية، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، كذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

كما ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة، وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

خصصت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

الشوارع والمحاور الميادين الرئيسية القاهرة والجيزة السيولة المرورية حركة المرور الحالة المرورية

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