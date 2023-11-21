الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحالة المرورية اليوم بالطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

شهدت الميادين والمحاور والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء حالة من السيولة المرورية مع تكدس في بعض الأماكن وانتظامها في أخرى، وتواجد رجال المرور لتسيير حركة السيارات دون وجود عوائق أو سلبيات تؤثر على حركة المركبات.

وشهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور.

كما ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

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تكدس مروري.. تفاصيل الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

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الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

وانتظمت الحالة المرورية في الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة سيولة مرورية، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد دائري الوراق وصولا إلى القومية بجوار محور الضبعة حالة من التكدس المروري، وانتظمت في باقي الأماكن.

الحالة المرورية السيولة المرورية كثافات متحركة الطريق الدائري محور 26 يوليو

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