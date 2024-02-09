الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

ساعات قليلة تفصلنا عن تأدية صلاة الجمعة، فيكثر التساؤل على موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث نشرت الهيئة العامة للمساحة المصرية بمصر عن موعد صلاة الجمعة اليوم، وهو ما نهتم به بشكل نفسي من نشر مواعيد الصلاة والتوقيتات المختلفة طبق كل مدينة أو محافظة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وفي السطور التالية، تنشر "الدستور" موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 9 من فبراير، والصلوات الخمسة لكي يتأهب المسلمون لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويأتي ميعاد صلاة الجمعة اليوم الموافق 9 من فبراير بمختلف محافظات مصر، كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم الجمعة: أذان الجمعة الساعة 12:09 مساءً.
موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية اليوم الجمعة: أذان الجمعة الساعة 12:14 مساء.
موعد صلاة الجمعة اليوم الجمعة في الغربية: أذان الجمعة عند الساعة 12:10 مساءً.
موعد صلاة الجمعة اليوم الجمعة في بني سويف: أذان الجمعة الساعة 12:10 مساءً.
موعد صلاة الجمعة في المنيا: أذان الجمعة الساعة 12:11 مساءً.
موعد صلاة الجمعة في أسيوط: أذان الجمعة الساعة 12:09 مساءً.
موعد صلاة الجمعة اليوم الجمعة في سوهاج: أذان الجمعة في تمام الساعة 12:07 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء  6:56

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:18
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:09
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:10 م
موعد صلاة المغرب 5:34 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م.

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:59
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة  العصر 3:05 م
وقت صلاة المغرب 5:30 م
وقت صلاة العشاء 6:46 م.

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الجمعة 

وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:54

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