مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 9-2-2024 فى محافظات مصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ يتقرّب بها العبدُ من اللهِ تعالى، ويُناجيه فيها، ويدعوهُ بما يشاءُ، تُطهّر الصلاة الروح من الذنوب والخطايا، وتُنير القلب، وتُنعش النفس، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 9-2-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء القاهرة 9-2-2024 5:13 ص 6:41 ص 12:9 م 3:15 م 5:38 م 6:57 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينة التاريخ صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الإسكندرية 9-2-2024 5:18 ص 6:48 ص 12:14 م 3:19 م 5:41 م 7:1 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينة التاريخ صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء طنطا 9-2-2024 5:14 ص 6:43 ص 12:10 م 3:15 م 5:38 م 6:57 م المنصورة 9-2-2024 5:13 ص 6:42 ص 12:9 م 3:13 م 5:36 م 6:56 م الزقازيق 9-2-2024 5:12 ص 6:40 ص 12:8 م 3:13 م 5:36 م 6:55 م أسيوط 9-2-2024 5:11 ص 6:37 ص 12:9 م 3:19 م 5:42 م 6:59 م سوهاج 9-2-2024 5:9 ص 6:34 ص 12:7 م 3:17 م 5:41 م 6:57 م بنى سويف 9-2-2024 5:13 ص 6:40 ص 12:10 م 3:17 م 5:40 م 6:58 م المنيا 9-2-2024 5:14 ص 6:40 ص 12:11 م 3:19 م 5:43 م 7:0 م قنا 9-2-2024 5:5 ص 6:30 ص 12:3 م 3:14 م 5:37 م 6:53 م أسوان 9-2-2024 5:2 ص 6:26 ص 12:2 م 3:15 م 5:39 م 6:54 م مطروح 9-2-2024 5:29 ص 6:59 ص 12:25 م 3:29 م 5:52 م 7:12 م الغردقة 9-2-2024 5:1 ص 6:26 ص 11:59 ص 3:8 م 5:31 م 6:48 م الخارجة 9-2-2024 5:14 ص 6:38 ص 12:13 م 3:24 م 5:48 م 7:4 م الإسماعيلية 9-2-2024 5:9 ص 6:37 ص 12:5 م 3:10 م 5:33 م 6:52 م