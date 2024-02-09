الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 9-2-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ يتقرّب بها العبدُ من اللهِ تعالى، ويُناجيه فيها، ويدعوهُ بما يشاءُ، تُطهّر الصلاة الروح من الذنوب والخطايا، وتُنير القلب، وتُنعش النفس، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 9-2-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينةالتاريخصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
القاهرة9-2-20245:13 ص6:41 ص12:9 م3:15 م5:38 م6:57 م

 

 

باقي 32 يوما.. مواعيد الصلوات الخمس في أول أيام شهر رمضان 1445

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 8 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينةالتاريخصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الإسكندرية9-2-20245:18 ص6:48 ص12:14 م3:19 م5:41 م7:1 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات 

المدينةالتاريخصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
طنطا9-2-20245:14 ص6:43 ص12:10 م3:15 م5:38 م6:57 م
المنصورة9-2-20245:13 ص6:42 ص12:9 م3:13 م5:36 م6:56 م
الزقازيق9-2-20245:12 ص6:40 ص12:8 م3:13 م5:36 م6:55 م
أسيوط9-2-20245:11 ص6:37 ص12:9 م3:19 م5:42 م6:59 م
سوهاج9-2-20245:9 ص6:34 ص12:7 م3:17 م5:41 م6:57 م
بنى سويف9-2-20245:13 ص6:40 ص12:10 م3:17 م5:40 م6:58 م
المنيا9-2-20245:14 ص6:40 ص12:11 م3:19 م5:43 م7:0 م
قنا9-2-20245:5 ص6:30 ص12:3 م3:14 م5:37 م6:53 م
أسوان9-2-20245:2 ص6:26 ص12:2 م3:15 م5:39 م6:54 م
مطروح9-2-20245:29 ص6:59 ص12:25 م3:29 م5:52 م7:12 م
الغردقة9-2-20245:1 ص6:26 ص11:59 ص3:8 م5:31 م6:48 م
الخارجة9-2-20245:14 ص6:38 ص12:13 م3:24 م5:48 م7:4 م
الإسماعيلية9-2-20245:9 ص6:37 ص12:5 م3:10 م5:33 م6:52 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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