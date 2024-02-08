الخميس 08 فبراير 2024
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كاتب صحفي: 180 مليارًا حصيلة قرارات الحماية الاجتماعية لدعم المواطن

الصحفي أحمد يعقوب
الصحفي أحمد يعقوب

 قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إننا عندما نقوم بعمل قراءة تحليلية لقرارات الحماية الاجتماعية  وتوجيهات الرئيس السيسي، بأكبر حزمة لدعم المواطن المصري بقيمة 180 مليار جنيه.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، أن هناك شعورا من جانب الرئيس بالمواطن جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وسعيه لتوفير حياة كريمة ودعم قدراتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي، مشيرًا إلى أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية أطلقت الدولة المصرية 6 حزم حماية اجتماعية بقيمة 630 مليار جنيه والتي تشمل الحزمة الأخيرة.

وتابع أن كل هذا يؤكد أن الدولة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح لديها وفورات مالية واحتياطي للموازنة العامة، لدعم المواطن في وقت الأزمات وتدبير الموارد المالية في كل ما يطرأ على الاقتصاد العالمي.

180 مليار جنيه تستهدف كل شرائح المجتمع

وأكد أن 180 مليار جنيه تستهدف كل شرائح المجتمع، وأن هناك 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، و13 مليون مستحق للمعاشات، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة والدعم المصري لـ5.2 مليون أسرة. 

180 مليار جنيه دعم المواطن المصري الرئيس السيسي قرارات الحماية الاجتماعية مواجهة ارتفاع الأسعار الاصلاح الاقتصادي الاقتصاد العالمي

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