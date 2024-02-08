نائب: قرارات الحماية الاجتماعية "تاريخية وانتصار للمواطن"

قال أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس السيسي للتخفيف من حدة الغلاء ومساعدة ملايين المصريين من الموظفين وأصحاب المعاشات وغيرهم، جاءت في وقتها تماما وأسعدت ملايين المصريين، قائلاً: القرارات أثبتت أن السيسي على وعي تام بما يدور في الشارع ويحس بنبض الناس وهمومهم.

قال محسن، في تصريحات اليوم إن قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، فهذه قرارات تاريخية، وتمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين، لافتا أن تلك الحزمة تصل تكلفتها 180 مليار جنيه.

أشار عضو النواب إلى أن قرارات الرئيس السيسي بشأن تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة جاءت في وقت مناسب، فالرئيس دائمًا ما يتدخل للوقوف في صفوف المواطنين، وهذه القرارات تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

اختتم محسن أن من شأن رفع الحد الأدني للأجور إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي وغيرها، بدءًا من مارس المقبل، انتصار للمواطن المصري وتغيير حياته تمامًا وتجعله قادرا على مواكبة ارتفاع الأسعار وظروف الحياة.