الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا والجزائر توقعان "إعلان نوايا" بشأن توريد شحنات هيدروجين

هيدروجين
هيدروجين

وقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إعلان نوايا بشأن توريد شحنات هيدروجين من الجزائر لألمانيا مستقبلا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة أن هابيك صرح خلال زيارته للجزائر بأن البلدين يحافظان على شراكة طاقة وثيقة منذ عام 2015.

قال الوزير، وهو أيضا نائب المستشار أولاف شولتس: "نريد الآن توسيع هذه الشراكة وتشجيع الجزائر على إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل متزايد في المستقبل وزيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبالتالي خلق قيمة مضافة جديدة."

وتابع الوزير بالقول إن ألمانيا تعتزم دعم الجزائر في ذلك من خلال إمدادها بالمعرفة العملية والخبرة التقنية، وأردف: "ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد لشراء الهيدروجين الأخضر".

ومن المنتظر أن يلعب الهيدروجين دورا محوريا في التحول الصديق للمناخ في قطاع الأعمال بألمانيا، على سبيل المثال، في قطاع صناعة الصلب، وهو ما يتطلب استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين.

وبحسب ما ذكرته الوزارة، ستقوم ألمانيا والجزائر بتشكيل فريق عمل ثنائي للهيدروجين. وقالت إن من المنتظر بالإضافة إلى ذلك إنشاء محطة تجريبية للهيدروجين. وأضافت الوزارة أن ممثلين عن جهات منها مفوضية الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والنمسا وتونس حضروا المحادثة، وأنهم يدعمون "ممر إتش2( الهيدروجين) الجنوبي"، لافتة إلى أن هذا الممر يتضمن تحويل وتوسيع ممر أنابيب الغاز الحالي للهيدروجين المولد من مصادر الطاقة المتجددة - من الجزائر عبر تونس وإيطاليا والنمسا ووصولا إلى جنوب ألمانيا.

واستطردت الوزارة أن الجزائر تسعى إلى تصدير 10% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 – وسيتم إنتاج هذا الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس.

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك هيدروجين شراكة طاقة أولاف شولتس

مواد متعلقة

كوريا الشمالية تلغى قانونًا بشأن التعاون الاقتصادى مع نظيرتها الجنوبية

أوكرانيا تعلن تعرضها لهجوم جوى روسى خلال الليل

فنلندا تمدد إغلاق حدودها مع روسيا حتى 14 أبريل

بعد 125 يومًا من العدوان.. أين وصلت الأوضاع فى قطاع غزة؟

السودانى: مصرون على انتهاء مهمة التحالف الدولى فى العراق

تركيا توقف 147 مشتبهًا بانتمائهم لـ"داعش"

"الشيوخ الأمريكى" يفشل فى تصويت حول رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل

مقتل قيادى من فصيل عراقى مسلح بضربة جوية أمريكية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"