الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تلغي قانونًا بشأن التعاون الاقتصادي مع نظيرتها الجنوبية

جريدة الدستور

ذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن كوريا الشمالية ألغت قانونًا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب قرار تصنيف كوريا الجنوبية باعتبارها العدو "رقم واحد" لكوريا الشمالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أقرت القرار خلال جلسة عقدت في بيونج يانج، وتم إعلان بطلان جميع الاتفاقيات القائمة بشأن التعاون الاقتصادي.

كما تم إلغاء قانون يسمح بالسفر الدولي إلى منطقة خاصة في جبال كومجانج على الساحل الشرقي، حيث يدير البلدان بصورة مشتركة برنامجا سياحيا.

وقطعت الدولتان الجارتان الاتصالات فيما بينهمافي ظل توترات متصاعدة، وفي نهاية العام الماضي، وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج – أون العلاقات مع سول بأنها علاقات بين دولتين متحاربتين خلال جلسة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.   

ودعا إلى وصف كوريا الجنوبية بأنها العدو الرئيسي في الدستور الاشتراكي الكوري الشمالي.

وقررت  اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في وقت لاحق حل ثلاث هيئات تعنى بالحوار بين الكوريتين.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن الاتفاقيات الثنائية بشأن التعاون الاقتصادي لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، وإن سول ستواصل اعتبار الاتفاقيات سارية المفعول، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية"كي بي إس".

كوريا الشمالية شبه الجزيرة الكورية كوريا الجنوبية بيونج يانج التعاون الاقتصادى

مواد متعلقة

فنلندا تمدد إغلاق حدودها مع روسيا حتى 14 أبريل

بعد 125 يومًا من العدوان.. أين وصلت الأوضاع فى قطاع غزة؟

السودانى: مصرون على انتهاء مهمة التحالف الدولى فى العراق

تركيا توقف 147 مشتبهًا بانتمائهم لـ"داعش"

"الشيوخ الأمريكى" يفشل فى تصويت حول رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل

مقتل قيادى من فصيل عراقى مسلح بضربة جوية أمريكية

عاجل.. قذائف المدفعية الإسرائيلية تنهمر على مجمع الشفاء الطبى

مجلس الشيوخ الأمريكى يُناقش حزمة المساعدات الخارجية دون سياسة الحدود

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

بيان من البورصة السلعية بشأن موعد بدء التداول على الذهب

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلى والزمالك.. ويمدد عقد مدافع الفريق (خاص)

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"