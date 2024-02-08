كوريا الشمالية تلغي قانونًا بشأن التعاون الاقتصادي مع نظيرتها الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن كوريا الشمالية ألغت قانونًا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب قرار تصنيف كوريا الجنوبية باعتبارها العدو "رقم واحد" لكوريا الشمالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أقرت القرار خلال جلسة عقدت في بيونج يانج، وتم إعلان بطلان جميع الاتفاقيات القائمة بشأن التعاون الاقتصادي.

كما تم إلغاء قانون يسمح بالسفر الدولي إلى منطقة خاصة في جبال كومجانج على الساحل الشرقي، حيث يدير البلدان بصورة مشتركة برنامجا سياحيا.

وقطعت الدولتان الجارتان الاتصالات فيما بينهمافي ظل توترات متصاعدة، وفي نهاية العام الماضي، وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج – أون العلاقات مع سول بأنها علاقات بين دولتين متحاربتين خلال جلسة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

ودعا إلى وصف كوريا الجنوبية بأنها العدو الرئيسي في الدستور الاشتراكي الكوري الشمالي.

وقررت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في وقت لاحق حل ثلاث هيئات تعنى بالحوار بين الكوريتين.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن الاتفاقيات الثنائية بشأن التعاون الاقتصادي لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، وإن سول ستواصل اعتبار الاتفاقيات سارية المفعول، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية"كي بي إس".