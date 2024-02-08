أوكرانيا تعلن تعرضها لهجوم جوى روسى خلال الليل

لقى شخص واحد على الأقل حتفه، وأصيب عدد آخر بجروح عندما تعرضت المدن الأوكرانية لهجوم جوي متجدد من قبل القوات الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك المحتلة جزئيًا، فاديم فيلاشكين عبر تطبيق تليجرام: "أطلق الروس النيران على مدينة سيليدوف خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح".

وأضاف فيلاشكين، أن أضرارًا لحقت بـ53 مبنى شاهقًا و10 منازل خاصة و24 مركبة.

ولم يذكر فيلاشكين الأسلحة التي استخدمت في الهجمات على مدينة سيليدوف غربي منطقة دونيتسك، والتي سيطرت عليها القوات الروسية في عام 2014.

وأعلن فيلاشكين إصابة شخص آخر في أفدييفكا التي تقع مباشرة إلى الشمال من دونيتسك وتحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع، كما أصيب رجلا شرطة عندما شنت طائرة مسيرة هجومًا على منطقة أوديسا.

وذكر موقع "أوكرينسكا برافدا" أن رجلي شرطة أصيبا خلال توجههما إلى موقع شنت عليه روسيا هجومًا باستخدام طائرة مسيرة في وقت سابق. ولحقت أضرار بمبنيين قيد الإنشاء.