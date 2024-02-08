موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية وموعد نهاية العام الدراسي

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية من الموضوعات التي ازداد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر وسائل الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ لم يتبقى سوى أيام قليلة على بدء الترم الثاني للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

ويرغب الكثيرون معرفة موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية، خاصة وأنَّ إجازة نصف العام الدراسي أوشكت على الانتهاء، إذ أيام قليلة ويبدأ مارثون الترم الثاني لجميع المدارس والمعاهد الحكومية وأيضًا الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية، يستعرض "الدستور" ضمن سلسلته الخدمية، تفاصيل عودة الدراسة 2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.

موعد بداية الدراسة في المدارس الحكومية

وكشفت مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهى فى يونية 2024 باتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل مدرسة.

ووفقًا للخريطة الزمنية والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، ضمن إعداد خطتها الخاصة بالعام الدراسي 2023/2024، فلم يتبقى سوى يومين فقط على بداية الترم الثاني بجميع مدارس الجمهورية، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 /2024

بدء الفصل الدراسي الأول في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 202430 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، الأحد 14 يناير 2024.

بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

بدء الفصل الدراسي الثاني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024. بدء امتحانات الدبلومات الفنية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 السبت 1 يونيو 2024.

بدء امتحانات الثانوية العامة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 السبت 15 يونيو 2024.

إجازة نصف العام في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.